Collistar celebra i suoi 40 anni con due giornate dedicate alla bellezza

Un viaggio immersivo nella storia di Collistar per celebrare i suoi primi 40 anni. Nelle giornate di mercoledì 15 e giovedì 16 marzo, Villa Necchi Campiglio si trasforma in «Casa Collistar» per offrire ai visitatori (l’ingresso è gratuito previa registrazione) un percorso multisensoriale alla scoperta dell’«essenza italiana di bellezza».

Tante le masterclass da seguire, a partire da quella dedicata alla skincare (con Veronica Rocca, Ialuronicoh, Theglowtale e Luciana Caramia) fino a quella a tema make-up (con Roberta Anzaldi, Francesca Stefani, Martina Luchena e Adriana Spink). Il 15 marzo, alle ore 17.30, ci sarà anche l’occasione di approfondire il tema della bellezza attraverso il tempo in una conversazione a tre voci con Ema Stokholma, Maura Gancitano e Martina Socrate.

Collistar, oggi parte di Bolton Group, nasce a Milano nel 1983. Forte di una produzione completamente italiana, il brand è da 19 anni il più venuto su territorio nazionale (secondo i dati NPD) con una leadership nei settori skincare, prodotti corpo e solari. Non solo, Collistar è anche fortemente impegnato in termini di sostenibilità.

Lorenza Battigello, general manager del brand, ha dichiarato: «Il vaso Talasso scrub per esempio ha fatto risparmiare 13 tonnellate di plastica in meno in un anno che rappresentano 1,1 milioni di bottiglie di plastica in meno».

Dal 2019, ogni trattamento viene formulato sulle basi della Clean Research per garantire la massima efficacia «senza aggiungere componenti inutili sulla pelle». Un risultato che è possibile ottenere solo con anni di esperienza e impegno sociale al fianco delle donne. «Il nostro obiettivo è un brand il cui valore sia destinato a durare e rafforzarsi nel tempo» ha aggiunto la general manager.