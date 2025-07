Tomorrowland, in fiamme il palco principale del festival

Un incendio ha colpito il palco principale di Tomorrowland a Boom, in Belgio, a due giorni dall’inizio del festival. Le fiamme hanno distrutto le scenografie, ma non ci sono feriti. L’evento si terrà regolarmente dal 18 al 27 luglio.

A soli due giorni dall’inizio di Tomorrowland, uno dei più celebri festival di musica elettronica al mondo, un incendio ha colpito il palco principale allestito a Boom, in Belgio.

Le fiamme si sono sprigionate intorno alle 16:00, come documentato da numerosi video apparsi sui social, dove si notano alte colonne di fumo e il fuoco propagarsi rapidamente sulla scenografia. L’incendio si è diffuso con estrema velocità, coinvolgendo gran parte delle strutture decorative e mettendo a rischio la stabilità dell’intero palco.

Gli organizzatori, attraverso un comunicato sui canali ufficiali, hanno rassicurato il pubblico: non si segnalano feriti, mentre sono ancora in corso le indagini per determinare le cause del rogo.

Nonostante l’incidente, il festival – che attira ogni anno circa 400.000 persone – si svolgerà regolarmente dal 18 al 27 luglio.