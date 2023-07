Wisconsin, bloccati a testa in giù per 3 ore sulle montagne russe | video

Nella giornata di lunedì al Forest County Festival di Crandon, nel nord-est del Wisconsin, ben otto persone, tra cui sette bambini, sono rimasti bloccate a testa in giù per almeno tre ore a causa del malfunzionamento delle montagne russe. Sono state contattate le autorità locali per mettere in salvo gli sfortunati passeggeri. Il capo dei vigili del fuoco di Crandon, Brennan Cook, ha guidato le operazioni di salvataggio: «C'è stato un guasto meccanico e la corsa si è bloccata in posizione verticale. L’attrazione è stata recentemente ispezionata dallo stato del Wisconsin qui sul posto», le sue parole ai microfoni della stampa locale. Il primo passeggero ha potuto mettere i piedi a terra dopo due ore, mentre l’ultimo ha raggiunto il suolo dopo oltre tre ore, a testimonianza delle operazioni di salvataggio.