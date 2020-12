Scontri tra polizia e camionisti al porto di Dover, dove i tir sono stati bloccati per cercare di contenere la diffusione della nuova variante del Covid-19. I caomionisti stavano cercando di entrare in porto, quando sono stati bloccati dalle autorità locali. Migliaia di tir sono rimasti bloccati nel Kent, senza la possibilità di attraversare la Manica per due giorni.

Manifestanti Studenti Roma None

Manifestanti Francia None

Berlino Polizia Manifestanti Protesta Lockdown None

Guarda tutti i video