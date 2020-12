Usa, nel Minnesota un aereo atterra in autostrada e si schianta contro un suv | video

È successo sull'autostrada ad Arden Hills in Minnesota: un aereo leggero ha effettuato un atterraggio di emergenza in piena notte, tra le auto che percorrevano quel tratto du strada. Il video è stato diffuso in rete dal Dipartimento dei trasporti dello Stato. Si vede l'aereo toccare il suolo alla stessa velocità delle macchine. La causa sembrerebbe un guasto al motore. Il velivolo si è schiantato contro il cofano di un SUV, ma non ci sono stati feriti.

