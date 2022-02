USA, l'esercitazione sul lago ghiacciato si trasforma in un drammatico incidente | Video

Un'esercitazione dei Vigili dei Fuoco si è trasformata in un eroico salvataggio: due ragazzi di 15 e 17 anni sono caduti in un lago ghiacciato nei pressi del luogo dell'addestramento in Missouri. Il video mostra il momento in cui i due vengono estratti dalle acque e portati in salvo.

