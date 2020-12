Usa, Biden vaccinato contro il Covid-19 in diretta TV | video

Lunedì 21 dicembre il presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden, insieme alla moglie Jill, si è fatto vaccinare in diretta TV contro il Covid-19, ricevendo la prima dose del Pfizer-BioNTech: "Non c'è niente di cui preoccuparsi, e non vedo l'ora di ricevere la seconda dose". Biden si è complimentato con l'amministrazione uscente, guidata da Donald Trump, per aver reso disponibile il vaccino in tempi molto brevi.

