California, afroamericano su sedia a rotelle ucciso dalla polizia | video

Gli agenti di polizia di Huntington Park, in California, hanno ucciso Anthony Lowe Jr, un uomo con doppia amputazione che ha cercato di scappare da loro sui monconi delle sue gambe. I poliziotti hanno detto che avevano paura che Lowe lanciasse loro il coltello che aveva e gli avrebbero sparato ben 8 proiettili.

«Ho il cuore spezzato e pieno di rabbia e rabbia», ha detto al Guardian Tatiana Jackson, sua sorella minore. «Non riesco proprio a capire perché lo facciano a qualcuno su una sedia a rotelle. Voglio che qualcuno mi spieghi qual è stata la ragione per cui hai dovuto sparare a un tizio che non ha gambe». Lowe era un padre di due bambini e uno di otto fratelli in una famiglia unita, e di recente aveva avuto difficoltà dopo che aveva dovuto subire l'amputazione di entrambe le gambe, ha detto la sua famiglia.