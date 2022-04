Ucraina, soldati siriani combattono con la Russia al grido di "Allah  Akbar" | Video

Continuano ad inasprirsi gli scontri nel Donbass, dopo la stretta al complesso siderurgico Azovstal, l'ultimo baluardo di difesa ucraina a Mariupol. In azione, al fianco dei russi, anche le truppe siriane che hanno lasciato le loro basi per partecipare al conflitto. Il reclutamento delle truppe siriane in Ucraina risponde al principio della la reciprocità, dal momento che nel 2015 Mosca ha inviato a combattere in Siria i propri militari in sostegno a Bashar al-Assad. Una scelta che ha evitato la caduta del regime.

