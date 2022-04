Scaffali vuoti nei supermercati in Ucraina | Video

Scaffali completamente vuoti in uno dei supermercati di Kherson, città dell'ucraina meridionale occupata dalle truppe russe. Non è che una delle tristi conseguenze della guerra: a frenare i rifornimenti sono soprattutto i posti di blocco e la scelta delle aziende e delle diverse società di trasporto di rinunciare ad effettuare le consegne per il rischio dei bombardamenti.

