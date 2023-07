Tromba d'aria a Monza | video

Una nuova tromba d'aria si è abbattuta su Monza, la città a nord di Milano già colpita nei giorni scorsi da altri violenti temporali con venti che hanno sradicato decine di alberi. Scene che si sono ripetute oggi poco dopo le 14. La linea ferroviaria verso Como è stata sospesa per danni. In dubbio anche il concerto di Bruce Springsteen previsto per domani proprio all'interno del Parco di Monza.