Tifosi Inter bloccati fuori dallo stadio: niente partita I video

Un migliaio di tifosi dell'Inter non sono riusciti ad entrare allo stadio Dragao di Porto e non hanno visto la sfida di ritorno dell'ottavo di finale della Champions League pur essendo in possesso di regolare tagliando, acquistato sul sito della società lusitana. E' accaduto nelle ore dell'immediata vigilia della partita e non è stato sufficiente l'intervento dei dirigenti interisti che avevano trovato un accordo - poi smentito dai fatti - con il Porto. I biglietti erano per settori diversi da quello ospite e il Porto ha comunicato solo in extremis che sarebbero stati annullati. Si è creata una situazione di estremo pericolo all'esterno dell'impianto, testimoniato da diversi video che hanno spinto l'Inter a presentare un esposto alla Uefa (video tratto da Twitter)