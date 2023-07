Violento temporale colpisce il Cadore; decine di alberi abbattuti | video

Il gran caldo che sta affliggendo l'Italia è stato interrotto in Alto Adige e Trentino da alcuni temporali dalla violenza devastante. Questo video è stato girato a Campolongo di Cadore, nel bellunese, Sono decine gli alberi abbattuti come fuscelli dalla forza del vento. Decine gli interventi in tutta l'area dei vigili del Fuoco per case danneggiate ed alberi caduti a terra