Tempesta ad Amburgo, l'onda distrugge il vetro di un traghetto: paura tra i passeggeri | Video

La tempesta Ylenia ha provocato diversi danni in Germania. I copiosi rovesci sono andati avanti per giorni con raffiche di vento che hanno raggiunto i 150 km/h. Un traghetto sul fiume Elba è stato travolto da un’onda che ha distrutto il vetro e provocato molta paura tra i passeggeri. Fortunatamente, non sono stati registrati feriti.

