Tank russo esplode sulle mine che il guidatore non evita I video

Un tank russo percorre una strada in aperta campagna fino a saltare su una fila di mine anticarro presenti sul manto stradale. La stranezza di questo video è il comportamento del guidatore: le mine sono ben visibili ma non se ne cura, portando il mezzo fino al momento in cui salta in aria. Perché? Scarsa attenzione o mancato addestramento? Oppure una scelta deliberata? (video tratto da Twitter)