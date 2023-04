Starship di SpaceX esplode in volo | video

Nel primo test in volo, la nave Starship della SpaceX è esplosa 3 minuti dopo il decollo perché non si è separata dal lanciatore e non tutti i motori del razzo Super Heavy si sono si sono accesi correttamente.

Secondo le fonti Starship è stata fatta esplodere in volo per motivi di sicurezza perché la mancata separazione dal primo stadio del lanciatore la rendeva altamente instabile. Subito dopo il lancio, la navetta ha cominciato a ruotare in modo disordinato e i tecnici della SpaceX hanno deciso di distruggere la nave perchè il suo rientro a Terra sarebbe avvenuto in modo incontrollato.