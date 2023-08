Camion con maiali si ribalta. Gli animali invadono l'autostrada | video

Un camion carico di maiali, di cui la cabina ha anche preso fuoco, si è ribaltato in autostrada coinvolgendo un'auto. Quattro persone sono rimaste ferite, non gravemente. Si tratta di due uomini, una donna e un minore. Secondo le fonti, anche qualche maiale potrebbe essere rimasto ferito e qualche altro, invece, sembrerebbe che non ce l'abbia fatto a sfuggire alle fiamme.

Nel frattempo decine di suini hanno invaso la carreggiata, costringendo le autorità locali a chiudere il tratto autostradale. Si è formata una coda di 14 Km. I vigili del fuoco hanno dapprima dovuto spegnere le fiamme, partite dalla cabina del tir, per poi cercare di radunare i maiali in attesa di rinforzi.