Spagna, bagnanti bloccano due narcotrafficanti in fuga | video

Tutto ha avuto inizio da un inseguimento: gli agenti della Guardia Civile dopo aver individuato due narcotrafficanti in mare, hanno subito inviato una motovedetta per intercettarli. Quando uno di loro è sceso dall'imbarcazione per fuggire via terra, una decina di bagnanti si sono gettati su di lui per bloccarlo e per trattenerlo fino all'arrivo della polizia. Il secondo, invece, è stato arrestato nei pressi della spiaggia. I due corrieri della droga trasportavano sull'imbarcazione un totale di 808 chili di hashish.

