Soldati russi decapitano un ucraino | video

Sta indignando il mondo intero questo la notizia di questo filmato (che abbiamo deciso di non mostrare integralmente) in cui si vede un soldato ucraino decapitato come un animale da alcuni militari russi, quasi sicuramente ceceni. Gesto barbaro, che non ha giustificazioni e riporta alla memoria le terribili azioni dei terroristi Isis.

«Ora il mondo ha visto, ora il mondo agisca» ha commentato da Kiev il presidente ucraino Zelensky.