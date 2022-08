Skiathos, l'atterraggio più basso di sempre sulla testa dei turisti I video

Non è una novità, ma l'atterraggio di questo aereo della Wizz Air nello scalo greco di Skiathos potrebbe essere davvero da record. Il grosso Airbus A320 della compagnia low cost ungherese sfiora letteralmente le teste di turisti e curiosi che si sono affollati lungo la strada che taglia in due la traiettoria di atterraggio. E' una delle attrazioni più ricercate dell'isola greca, ma questa volta l'aereo è decisamente più basso del solito tanto da far dire agli esperti che non era mai capitato (video tratto da Facebook)