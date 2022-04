Lockdown a Shanghai, i bambini in tuta anti-covid a scuola | Video

Dopo l'impennata dei contagi delle ultime settimane, Pechino prosegue con nella sua politica "Zero Covid" con rigidi blocchi, test di massa e lunghe quarantene. Anche i bambini ovviamente sono costretti ad attenersi a tutta una serie di regole restrittive. Un filmato mostra alcuni bambini in fila per entrare a scuola con indosso delle ingombranti tute di protezione anti-covid che non permettono loro neanche di muoversi liberamente.

