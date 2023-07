Tender vicino alla spiaggia. Rissa a La Maddalena, Sardegna | video

Sulla riva della spiaggia di Cala Lunga, sull'isola La Maddalena a nord della Sardegna, un gommone si è avvicinato troppo alla spiaggia per caricare due turisti. Una donna, esasperata per l'ennesima violazione delle norme di sicurezza (in quella spiaggia non c'è una corsia per le imbarcazioni), considerata la presenza di tanti bambini, ha schizzato uno degli skipper, lamentandosi. Quest'ultimo, ha dato una spinta alla donna. A quel punto è arrivato il marito della signora che, con un calcio volante, ha sbattuto a terra il giovane skipper, prendendolo a pugni in faccia. La situazione sarebbe potuta degenerare ulteriormente, ma alla fine i due sono stati separati e il gommone è andato via tra gli insulti dei bagnanti. Il video è diventato virale.