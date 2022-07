San Diego, leoni marini attaccano bagnanti in spiaggia I video

Due leoni marini di grande taglia escono dall'acqua e attaccano i bagnanti lungo la spiaggia di La Jolla Cove a San Diego: le immagini girate da altri turisti mostrano la fuga della folla spaventata prima che i leoni facciano ritorno in acqua. Potrebbe non essersi trattato di un attacco ma semplicemente di un inseguimento tra i due, in una zona in cui è comunque raccomandato alle persone di non avvicinarsi ai leoni marini