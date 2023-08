Scende dall'auto e viene sbranata da una tigre al Safari Park | video

Tragedia in un safari di Pechino, al Badaling Wildlife Park. Una donna di nazionalità cinese è stata aggredita da una tigre nello zoo safari. Il drammatico video, che risale al 2016, è stato postato sul web ed è diventato virale. Nelle immagini della telecamera di sorveglianza si vede la donna uscire dal veicolo e fare il giro dell’auto per parlare con il marito: la tigre arriva alle sue spalle e la trascina via mentre il marito cerca di avvisarla del pericolo. Sembrerebbe che dopo l'accaduto il safari abbia chiuso i battenti.