Roma, incendio a Centocelle: l'intervento dei Vigili del Fuoco I video

Pomeriggio di paura a Roma a causa di un vasto incendio in zona Casilina. Le fiamme sarebbero partite da un autodemolitore in Centocelle per poi coinvolgere una vasta area della città. Le autorità hanno invitato la popolazione a tenere chiuse le finestre. Impegnati oltre cento vigili del fuoco per tenere sotto controllo le fiamme.