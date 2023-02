Rihanna incinta la Regina dell'half time Show al Super Bowl

Rihanna, fasciata in una tuta rosso brillante, ha infiammato il pubblico al Super Bowl cantando sospesa su un rettangolo trasparente. Il Web si è scatenato, un anno dopo la prima gravidanza ecco che l’artista è ancora incinta. E' la prima volta anche per Rihanna nell’halftime, tredici minuti di show su palchi sospesi in aria, con la cantante di origine caraibica che ha sfoggiato un vestito rosso acceso con la cintura a evidenziare la pancia. L’esibizione è cominciata con “Bitch better have my money back“, insieme a un centinaio di ballerini, tutti vestiti di bianco.