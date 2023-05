Brescia, a Rezzato crolla un tratto del Naviglio Grande: due auto nella voragine | video

A Rezzato l'acqua ha fatto crollare un tratto dell'argine del Naviglio Grande: due auto parcheggiate in un'area commerciale di via Garibaldi, la strada che collega Rezzato a Mazzano, sono finite nel Naviglio in pochi minuti. Per fortuna a bordo non c'era nessuno in quel momento, perciò lo smottamento non ha provocato feriti.