Tentata rapina a Ragusa: tre giovani hanno picchiato un uomo e danneggiato 2 auto | video

In Sicilia, a Ragusa, l'altro ieri c'è stata una tentata rapina ad un tabaccaio. È successo a Scoglitti in via Genova (a 80 m circa dalla caserma dei Carabinieri sita in via Plebiscito) al tabaccaio Penna: due extracomunitari, presunti tunisini, erano in avanzato stato di ebbrezza e hanno aggredito il tabaccaio del posto (un cinquantenne). Gli extracomunitari uscendo dal tabaccaio hanno poi danneggiato delle auto in sosta, breve la loro fuga, sono stati subito nell'immediato arrestati e portati in caserma dai Carabinieri di Scoglitti. Le persone del luogo hanno ripreso la scena e c'è stato un linciaggio generale contro gli aggressori.

Il cinquantenne è stato malmenato gravemente e poi soccorso e trasportato in ospedale dal 118 Scoglitti. Secondo le fonti, gli avventori extracomunitari sono tre di cui uno anche lui soccorso dal pte e trasportato in ospedale.