Puglia, esplode falò a Taranto, sette feriti

Sono sette in tutto le persone rimaste ferite ieri sera in seguito all'esplosione di un falò, un rogo abusivo per strada organizzato per San Giuseppe, realizzato abusivamente in via Grazia Deledda. Accade nel rione Tamburi di Taranto. Tre minorenni e quattro maggiorenni sono i feriti che hanno dovuto fare ricorso alle cure del pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata.

Sembra che lo scoppio sia stato dovuto al posizionamento di una tanica con della benzina messa al centro della catasta di legno