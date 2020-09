È successo sulla spiaggia di La Zurriola, nei Paesi Baschi, nella città di San Sebastián. La giovane surfista, nonostante fosse positiva al Coronavirus, non ha rispettato la quarantena ed è uscita per andare al mare. È stata arrestata in pieno giorno e presa in custodia.

