Anche in chiesa arriva il Pos, incredibile ma vero: è successo nella piccola parrocchia di Cicognara, in provincia di Mantova. Un modo per eliminare le monetine e permettere ai fedeli di fare offerte anche senza spiccioli in tasca. Questa prima sperimentazione è avvenuta domenica 22 novembre in occasione della Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del clero.

