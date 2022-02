Pechino 2022, spettacolo di luci nel cielo di Guangzhou: 520 droni per acclamare gli atleti | Video

Uno spettacolo di luci a dir poco impressionante quello che ha illuminato i cieli di Guangzhou, città a nord-est di Hong Kong in Cina. Per celebrare gli atleti di Pechino 2022, 520 droni hanno dipinto nel cielo il volto di diversi atleti olimpionici come i cinesi Gu Ailing e Su Yiming e il giapponese Yuzuru Hanyu. I droni hanno anche tracciato scritte come "I Love Winter Olympics" e "I Love China".

