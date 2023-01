Pakistan: attentato in una moschea a Peshawar, 50 feriti | video

In Pakistan, In una moschea di Peshawar, almeno 50 persone sono rimaste ferite in un’esplosione. A riferirlo è stata la stampa pachistana, affermando che l’esplosione è avvenuta nelle vicinanze i alcune postazioni di polizia. I feriti, alcuni dei quali in condizioni critiche, sono stati trasferiti all’Ospedale Lady Reading (Lrc). L’esplosione, secondo media locali, è stata causata da un attentatore suicida.