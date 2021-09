Nuova Zelanda, accoltellate 6 persone in un supermercato: ucciso l'aggressore | video

Un uomo è stato ucciso dalla polizia dopo aver aggredito ed accoltellato sei persone in un supermercato di Auckland, in Nuova Zelanda. Il video, registrato da uno dei presenti, mostra gli attimi di terrore vissuti dai clienti ed il momento in cui il poliziotto subentra nel locale sparando alcuni colpi di pistola per fermare l'aggressore. La premier neozelandese Jacinda Ardern ha affermato che si è trattato di un attacco terroristico e che l'uomo, proveniente dallo Sri Lanka, era già «ben noto» alle agenzie di sicurezza della nazione. La premier ha aggiunto poi che per l'uomo non poteva essere arrestato e che era comunque monitorato «24 ore su 24», tanto che poi è stato ucciso «a meno di sessanta secondi dall'inizio dell'attacco».

