Nubifragio a Perugia: le strade si trasformano in fiumi di acqua e fango | video

Fango, detriti e acqua per le strade di Villa Pitignano, frazione di Perugia. Le piogge torrenziali si sono scagliate con violenza nel pomeriggio di ieri nel capoluogo umbro, generando un enorme torrente di fango che ha causato non pochi danni alla circolazione. Attimi di paura per i residenti che sono rimasti per diverse ore isolati a causa dell'allagamento.

