Nubifragio a Brescia. Il temporale allaga il pullman | video

Il maltempo non sembra voler lasciare il nord Italia. Dopo mesi di lunga e preoccupante siccità piogge e temporali stanno colpendo non solo l'Emilia Romagna ma anche il Piemonte e ieri la Lombardia. Questo video arriva da Brescia, devastata da un violentissimo temporale che ha allagato strade e scantinati trasformando alcune strade in veri e propri torrenti. Come mostra questo video in cui si vede l'acqua entrare nell'autobus di linea dei trasporti pubblici.