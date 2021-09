New York, l'uragano Ida si abbatte sulla città: metropolitana completamente allagata | video

Piogge torrenziali ed allagamenti da record stanno devastando in queste ore la città di New York, a causa dell'arrivo dell'uragano Ida. I video postati sui social mostrano le stazioni della metropolitana completamente invase dall'acqua. Lo stato di emergenza è stato dichiarato, oltre che a New York, anche nel New Jersey dove l'uragano ha causato anche un morto. Tutti i collegamenti ferroviari sono stati sospesi. Intanto, proseguono le operazioni di evacuazione dei passeggeri della rete metropolitana di New York.

