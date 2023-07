New York: gru prende fuoco e crolla a Manhattan | video

Le autorità di New York stanno mettendo in guardia la popolazione affinché si eviti l'area intorno al numero 550 sulla 10th Avenue di Manhattan dopo che alcuni cittadini hanno segnalato alla polizia di aver udito un forte rumore. A crollare è stata una gru posizionata nei pressi di un grattacielo dove stavano avvenendo alcune costruzioni. Secondo le prime ricostruzioni, il crollo sarebbe dovuto a un incendio esploso in cima alla struttura.