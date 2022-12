Forti nevicate in Giappone, nella prefettura di Niigata: in 20mila senza luce

Il Giappone centrale è stato investito da una quantità di neve impressionante: in meno di 24 ore 87 centimetri di neve a Uonuma, 76 cm a Nagaoka e 72 cm a Kashiwazaki. Oltre 20mila abitazioni sono rimaste senza elettricità a Kashiwazaki e in altre città della prefettura di Niigata, la più colpita dal maltempo. Traffico in tilt, auto bloccate sulle strade, arterie autostradali intasate e 20mila persone rimaste senza luce a causa di un blackout.