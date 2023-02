Neve e vento gelido in Puglia | video

Anche al sud dell'Italia è arrivata la neve. Venti freddi stanno scendendo dai Balcani, provenienti dalle steppe russe, e stanno cominciando a stritolare la Puglia in una morsa ghiacciata. A causarlo, sembrerebbe essere il passaggio di una grande massa d'aria molto gelida proveniente dal Mar Adriatico.

«Sta fioccando su tutta la Puglia - dice Coldiretti Puglia all'Ansa - con le campagne della provincia di Bari improvvisamente imbiancate, ma la pericolosità maggiore è causata proprio dalle lastre di ghiaccio sia sulle strade che sulle colture. L'interruzione dei collegamenti rischia di lasciare gli animali senza acqua e cibo per le difficoltà di garantire l'approvvigionamento dei mangimi, per non parlare dei danni provocati dal gelo alle condutture che portano l'acqua agli abbeveratoi. Inoltre, a preoccupare - continua la Coldiretti regionale - è anche il balzo dei costi per il riscaldamento delle serre per la coltivazione di ortaggi e fiori proprio alla vigilia di San Valentino che risentono dell'impennata della bolletta.»