Napoli, rider massacrato di botte: in 6 lo circondano e gli rubano lo scooter | video

La scena è stata ripresa da un residente che non ha chiamato i soccorsi. Il fatto è avvenuto a Capodichino a Napoli: in 6 hanno affiancato l'uomo, sono scesi dai loro mezzi e gli hanno rubato il motorino. Il rider, 50enne napoletano, ha provato in tutti i modi a resistere ai numerosi calci e pugni, ma alla fine è caduto a terra. Ha cercato di aggrapparsi al motorino mentre veniva rubato, ma uno dei banditi l'ha travolto.

Il video è stato postato sui social media e in pochi minuti è diventato virale, tanto che è stata organizzata una raccolta fondi sulla piattaforma Gofundme: in quaranta minuti sono stati raccolti 9 mila euro. L'uomo ha ringraziato sui social, dicendo però che in quel momento non poteva rispondere: stava continuando a lavorare per completare il giro di consegne con un auto.

