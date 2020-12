Mose non attivo, Venezia sommersa dalla marea: è entrato in funzione solo nella notte | video

Tanta rabbia per quello che è successo ieri a Venezia: il Mose non è stato attivato a causa di previsioni sbagliate sulla marea, che è arrivata a 145 cm nel pomeriggio. Venezia si è ritrovata sommersa insieme a Chioggia. Solo nella notte è stato attivato il sistema anti-allagamenti, entrato in funzione in poche ore. Ciò ha scatenato ancora più proteste, in quanto non sono per forza necessari due giorni di preavviso per l'attivazione, come aveva dichiarato il provveditore alle Opere Pubbliche del Triveneto, Cinzia Zincone. Il Mose rimarrà alzato fino a sabato.

