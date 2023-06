L'attacco missilistico al ponte Chongar, in Crimea | video

Le autorità russe hanno dichiarato che mercoledì mattina a sferrare un attacco missilistico contro il ponte di Chongar è stato l'esercito ucraino. È quanto riferito dai governatori russi delle due regioni di Kherson e Crimea, Vladimir Saldo e Sergej Aksjonov, su Telegram. Il ponte collega la regione di Kherson con la penisola di Crimea e sembra che uno dei missili abbia colpito un pilastro. Potenzialmente potrebbe aver causato gravi danni strutturali.

Nessun funzionario ucraino ha commentato ufficialmente la vicenda, né confermato l’attacco, ma nel frattempo su Telegram sono circolate foto che sembrano dimostrare il bombardamento. Il ponte è diviso in due parti autonome ed entrambe sarebbero state danneggiate in modo da essere al momento inagibili. Non sono stati segnalati morti né feriti.