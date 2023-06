Svezia, montagne russe deragliano dai binari: 1 morto e almeno 9 feriti | video

Domenica un trenino di una montagna russa è deragliato dai binari al parco divertimenti Grona Lund di Stoccolma, in Svezia, causando la morte di almeno una persona e il ferimento di altre nove, tre delle quali sono in condizioni gravi. Un portavoce del parco divertimenti ha detto che a bordo della montagna russa c’erano 14 persone, e che durante la corsa la parte anteriore del trenino è uscita dai binari. A quel punto la corsa è stata immediatamente interrotta e la carrozza deragliata è rimasta per un po’ sospesa in aria, a circa 6-8 metri da terra (la montagna russa è alta 30 metri). Alcuni testimoni hanno detto di aver visto i passeggeri cadere a terra. Sul posto sono arrivate immediatamente ambulanze, vigili del fuoco e un elicottero. Jan Eriksson, il direttore del parco, ha detto che la polizia ha avviato un’indagine sull’accaduto e che il parco rimarrà chiuso «per almeno una settimana».