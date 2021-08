Messi, rimossa la sua foto gigante dal Camp Nou | video

Al Camp Nou è stata rimossa oggi l'immagine di Lionel Messi dal "Big Pictures United by Fans" dello stadio del Barcellona tra le lacrime dei tifosi. Lionel Messi ha fatto sognare in questi anni i tifosi di tutto il mondo ed adesso continuerà a farlo al Paris Saint Germain. Messi era raffigurato su un enorme parete tutta composta da foto dei tifosi, insieme agli ormai ex compagni Ter Stegen, Piqué e Griezmann.

