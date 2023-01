Matteo Messina Denaro entra in ospedale | video

Mancano pochi minuti alla cattura ma tutto è pronto. Siamo alla clinica privata «La Maddalena» di Palermo, dove l'ex ricercato numero uno d'Italia andava a curarsi. Attorno a lui decine di uomini dei Ros sorvegliano la zona, anche con telecamere. Il Boss entra in ospedale come aveva fatto altre volte per curarsi dal cancro. Non sa che pochi secondi dopo verrà individuato ed arrestato.