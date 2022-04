Mariupol, soldato ucraino distrugge un carro armato russo con un missile anticarro | Video

Un nuovo video proveniente da Mariupol mostra le forze ucraine impegnate a combattere contro le truppe russe per difendere la città portuale. Nel filmato si vede uno dei soldati ucraini centrare in pieno un carro armato russo con un missile anticarro. In queste ore, le forze ucraine e gli ultimi civili superstiti sono per lo più asserragliati nell'acciaieria Azovstal, ultimo baluardo della difesa ucraina nella città sotto assedio.

Guarda tutti i video

Mariupol, truppe russe e cecene combattono nelle cantine della Avostal | Video Spari ed esplosioni nel complesso metallurgico Avostal a Mariupol. Le truppe cecene ...

Guerra in Ucraina, assedio al porto di Mariupol | Video Fumo ed esplosioni al porto di Mariupol. I separatisti filo-russi di Donetsk ...