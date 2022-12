I Maneskin distruggono gli strumenti musicali sul palco a Las Vegas | video

Venerdì sera i Maneskin hanno chiuso il tour nordamericano a Las Vegas alzando un polverone di polemiche: due dei componenti, Thomas e Victoria, presi dalla foga del concerto, sono stati ripresi mentre distruggevano una chitarra e un basso e poi, assieme a Damiano, si scagliano contro la batteria di Ethan.

Il post dei Maneskin: "Questo non era affatto previsto e forse abbiamo un po' esagerato, ma ci è piaciuto! Caos e distruzione a Las Vegas a parte, il nostro viaggio nordamericano è appena finito e già ci manca tutto." Ha scritto la band nel post di Instagram nel quale includono un corredo di foto e video dove distruggono gli strumenti musicali. Un gesto che voleva rientrare nelle usanze di un concerto "rock and roll" a tutti gli effetti, si è presto trasformato in un momento troppo feroce e lascia gran parte del pubblico indignato.