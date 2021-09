Roberto Mancini contro Autostrade per l'Italia: "Vergognatevi" | video

Ritorno a casa deludente quello del ct azzurro Roberto Mancini che dopo il match di Reggio Emilia ha trovato lo svincolo autostradale chiuso senza alcun avviso. A documentarlo è stato lo stesso Mancini in una storia sul suo profilo Instagram in cui attacca Autostrade per l'Italia: "Queste sono le autostrade italiane. Arrivi a mezzanotte dalla A7 e allo svincolo per l'A26 trovi l'autostrada chiusa senza un cartello che segnala la chiusura. Vergognatevi, ma in tanti dovete vergognarvi. Vergogna!"

