Esondato il fiume Savio a Cesena, la gente è sui tetti | video

Forte maltempo in Emilia Romagna. E' esondato il fiume Savio a Cesena nella zona di via Roversano e via dei Mulini: segnalate persone bloccate sui tetti per l'alto livello dell'acqua, in atto sull'area operazioni di soccorso con l'elicottero dei Vigili del Fuoco. Video preso da Twitter e condiviso dai Vigili del Fuoco che erano sul posto.